Шмыгаль рассказал, как он стал премьер-министром

Глава Кабмина заявил, что его назначение не было заранее спланировано.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сменил на своем посту Алексея Гончарука, заявил, что получил предложение от Владимира Зеленского занять премьерское кресло всего за неделю до голосования в парламенте. Он также отметил, что это было не спланированное решение. Об этом сообщает “Украинская правда“.

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“Разговор был с президентом. И это было буквально за ... довольно динамично, меньше недели до голосования в Раде. Если вы услышали об этом в пятницу (28 февраля – ред.), значит где-то за день до того у меня был об этом разговор с президентом. То есть в течение этих дней динамика такой и была. Не было какой-то специальной подготовки. Все было так быстро, как вы и видели“, - заявил Шмыгаль.

Отметим, что идея назначения Шмыгаля на должность премьера принадлежит первому заместителю председателя Офиса президента Сергею Трофимову. Алексею Гончаруку данная идея понравилась. Он думал, что Шмыгаль усилит его в вопросах работы с регионами.

Напомним, ранее у Шмыгаля потребовали объяснений по визиту Яценюка. В Слуге народа хотят знать, на каком основании Арсений Яценюк участвовал в совместном визите действующих министров на Буковину.

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