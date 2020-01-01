В Украине скоро появится новое министерство – Шмыгаль

Премьер-министр рассказал о планах срочной перекройке министерств.

В Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а также усилен промышленный блок. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина“ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Есть несколько идей. Первое – это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами“, - рассказал глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что в настоящее время планируется существенно усилить промышленный блок Кабмина.

Каким образом это делать, пока дискутируется: создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики, или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации, - рассказал премьер.

Он подчеркнул, что указанные планы следует реализовать как можно быстрее в связи с острой в них необходимостью.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, как он стал премьер-министром. По словам главы Кабмина, его назначение не было заранее спланировано.

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