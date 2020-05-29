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Боевики "ДНР" решили запретить Twitter и похвалили Трампа

Комментариев: 2
После взлома Twitter-аккаунта Дениса Пушилина в "ДНР" решили запретить доступ к этой соцсети на подконтрольной им территории.
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин
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Главарь группировки “ДНР“ Денис Пушилин анонсировал планы ограничить доступ к социальной сети Twitter на оккупированных территориях Донецкой области. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в этой соцсети.

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“Солидарен с позицией Дональда Трампа относительно правил конфиденциальности в сети Твиттер! Рассмотрим вопрос об ограничении доступа к Твиттеру на территории ДНР!“, - заявил главарь боевиков.

Следует отметить, что несколько дней назад аккаунт Пушилина в Twitter взломали и от его имени разместили пост с извинениями за обстрел боевиками населенных пунктов Донбасса.

В пятницу, 29 мая, Пушилин заявил, что доступ к его аккаунту восстановлен. При этом он отметил, что возобновить контроль над учетной записью в Twitter ему помогало “руководство РФ“.

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Напомним, 28 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на борьбу с “онлайн-цензурой“ со стороны Twitter в США. Такие действия Трампа были ответом на то, что 26 мая Twitter впервые стал помечать сообщения американского президента как содержащие ложную информацию.

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Теги: ДНР, Пушилин, Трамп, ОРДЛО, Twitter
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Комментариев (2)
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Graddfeydd    29.05.2020, 19:42
Оценка:  +3
Graddfeydd
Тупая обезьяна, этот лохотронщик.
Doriаn_    29.05.2020, 19:11
Оценка:  +5
Doriаn_
О как этих дуриков колбасит после похода на Лондон
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