Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

После изнасилования в Кагарлыке уволены 10 полицейских

Комментариев: 0
Такой шаг был предпринят после служебного расследования.
10 полицейских уволили
10 полицейских уволили
bbc.com

После резонансного преступления в Кагарлыке, где в полицейском участке девять часов били и насиловали женщину, из полиции уволили 10 человек. О таких результатах первого служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции сообщает Би-Би-Си Украина со ссылкой на начальника полиции Киевщины Андрей Небытов.

Читай также: Изнасилование в Кагарлыке: в отделение наберут новых полицейских

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыкском отделения полиции. В преступлении подозревают двух полицейских. Их арестовали, но своей вины они не признают и говорят, что это клевета.

Начальник главного управления Нацполиции Киевщины отметил, что подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины задержали быстро. Кроме того, к приезду сотрудников Государственного бюро расследований охраняли их кабинеты, чтобы сохранить доказательства.

Служебное расследование проводят по 19 работников.

“Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось“, - сказал Небытов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГБР объяснили, почему пока не подозревают копов из Кагарлыка в пытках.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кагарлык, полиция, пытки, изнасилование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь