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Коронавирус: В Украине провели почти восемь тысяч тестов ИФА

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В МОЗ сообщили подробности об ИФА-тестах.
В Украине начали проводить ИФА-тесты на коронавирус
В Украине начали проводить ИФА-тесты на коронавирус
EPA/UPG

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В Украине началось тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к COVID-19. Уже проведено 7914 таких тестов, из них за последние сутки - 1 560. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по коронавирусу. 

В стране существует разветвленная сеть лабораторий для ИФА-тестирования, включая областные и районные больницы.

Напомним, по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели.

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Теги: Украина коронавирус, коронавирус в Украине
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