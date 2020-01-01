Коронавирус: В Украине провели почти восемь тысяч тестов ИФА

В МОЗ сообщили подробности об ИФА-тестах.

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В Украине началось тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к COVID-19. Уже проведено 7914 таких тестов, из них за последние сутки - 1 560. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по коронавирусу.

В стране существует разветвленная сеть лабораторий для ИФА-тестирования, включая областные и районные больницы.

Напомним, по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели.

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