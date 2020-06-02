Геращенко рассказал, в чем обвинят минера моста Метро в Киеве

Замглавы МВД рассказал детали инцидента.

Мужчине, который вчера, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, предъявят обвинения в “в попытке террористического акта".

Читай также: Задержать минера моста в Киеве помог служебный пес

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии "Сегодня".

Кроме того, Геращенко назвал несколько вероятных причин инцидента на мосту Метро в столице.

Ситуация такова, что весной, по мнению психологов, всегда обостряются чувства у тех людей, у которых есть сложности с психикой. Это раз. Второе: после двух месяцев карантина у многих людей накопилась определенная злость, ненависть к тому, что происходит в обществе. Возможно, это тоже часть проблемы, - сказал Геращенко.

Читай также: “Главное, что в маске”: Полиция задержала минера моста Метро в Киеве

Также заместитель Авакова отметил профессиональную работу сотрудников полиции, которые мирно уладили конфликт. Он также добавил, что переговоры с задержанным лично проводил начальник полиции города Киева Андрей Крищенко.

Этот человек (мужчина, угрожавший взорвать мост, - ред.) задержан, будет предъявлено обвинение в попытке террористического акта, и дальше он будет направлен на психиатрическое освидетельствование для того, чтобы выяснить его вменяемость. Хорошо, что все закончилось безопасно. И плохо, конечно, что десятки тысяч киевлян и гостей города были вынуждены стоять в пробках, потому что нам надо было перекрыть мост. Ведь мы действовали, исходя из ситуации, если бы у него была настоящая взрывчатка, - добавил он.

Напомним, мужчина, угрожавший взорвать мост метро в Киеве, выдвигал “хаотичные требования“, а взрывчатка оказалась муляжом. Об этом рассказал журналистам начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга на месте происшествия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.