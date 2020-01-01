Встреча в Берлине: Кулеба объяснил немцам, что происходит на Донбассе

В Берлине состоялась встреча главы МИД Украины и Минобороны Германии, посвященная военно-политическому сотрудничеству.

Глава Министерства иностранных дела Украины в Германии провел встречу с главой Минобороны страны, на которой обсудили вопрос участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО. Об этом он рассказал во время прямой трансляции на своей странице в сети Facebook.

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“Политически я поднял вопрос участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО. Мы рассчитываем на поддержку Германии в этом вопросе. Это очень важно, не только для Украины, но мы убеждены, что это важно и для укрепления возможностей Альянса в целом. Такого же мнения придерживается абсолютное большинство стран-членов и союзников“, - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, Украина работаем над тем, чтобы достичь консенсуса, потому что решение об участии в Программе расширенных возможностей является консенсусным.

Мы почти весь разговор, 99% времени, говорили о ситуации по безопасности на Донбассе... Конкретными фактами, доказательствами, документами проинформировали министра обороны Германии о том, что на самом деле происходит на Донбассе. А вы отлично знаете, что там происходит: это системные нарушения перемирия со стороны оккупационных сил, - отметил Кулеба.

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По словам главы МИД Украины, немецкий министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призналась, что эта встреча позволила ей намного лучше понять, что именно происходит на востоке Украины и какая там ситуация с безопасностью.

Очень четко прозвучала фраза о том, что Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО. Это для нас очень важно, - подытожил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что стратегия деоккупации Крыма всё еще не готова. Спустя 6 лет после аннексии Крыма Россией Украина всё еще не выработала окончательную стратегию деоккупации полуострова.

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