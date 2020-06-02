“Юрист и силовик”: Кем “Слуга народа” хочет заменить Авакова

Конкретных фамилий не называют.

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который стал инициатором идеи отправить министра МВД Арсена Авакова в отставку, прокомментировал свою позицию.

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Об этом он сказал в комментарии Стране.

По словам Шевченко, у “Слуги народа” есть два кандидата на должность Авакова. Между тем, имен кандидатов он не назвал.

Для меня одной из причин стали угрозы расправы от ОПГ Армяне в Запорожье, которые, как я понял, будут пока будет Аваков. Они влезли в политику, чтобы продвинуть своих людей на местных выборах. Во фракции назрела критическая масса негодования политикой Авакова в правоохранительной области. На улицах небезопасно, Аваков не справляется с ситуацией. Общественный порядок в дисбалансе, бандиты, перестрелки. Могу сказать больше: президент одобряет мою позицию. У фракции и Офиса президента уже есть два кандидата, фамилии сказать не могу, но один из них юрист, больше теоретик, а второй - силовик, генерал-майор, - сказал Шевченко.

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Между тем, один из нардепов “Слуги народа” в комментарии тому же изданию отметил, что не верит в успех голосования за отставку Авакова. По его словам, “если 60-70 голосов будет, то это максимум”.

Напомним, нардепы собирают подписи за отставку Авакова. Депутаты из Голоса и Слуги народа пока собрали 40 из 150 голосов, необходимых для рассмотрения отставки министра.

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