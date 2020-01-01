Ляшко анонсировал новый формат карантина после 22 июня

Если под конец месяца ситуация с коронавирусом радикально не изменится, карантинные ограничения сделают более локальными.

После 22 июня, до которого предварительно действуют нынешние карантинные ограничения, будет внедрен новый – более локальный вариант адаптивного карантина. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью каналу “Украина 24“.

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“Сейчас он будет продолжаться до 22 июня, это 100%. После этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если она будет на таком же уровне, мы снова-таки будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта“, - рассказал Ляшко.

Он также объяснил, на основе чего будут приниматься дальнейшие решения по снятию карантинных ограничений.

Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, а и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс, - заявил Ляшко.

Напомним, в Офисе президента обсудили коронавирусную ситуацию и пришли к выводу, что дела идут хорошо. По мнению Зеленского, удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии.

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