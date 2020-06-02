Пандемия не может стать причиной для снятия санкций против РФ, - МИД

Замглавы МИД Украины обсудил международную ситуацию с коллегой из Норвегии.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил в телефонном режиме с госсекретарем главы МИД Норвегии Аудуном Халворсеном двухстороннее сотрудничество между странами. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Дипломаты обговорили текущее состояние двустороннего сотрудничества, и ситуацию с пандемией коронавирус. Стороны отметили успешное взаимодействие для возвращение своих граждан домой.



Замглавы МИД Украины подчеркнул необходимость эффективного противодействия попыткам РФ снять международные санкции под прикрытием эпидемии коронавируса.

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"Халворсен отметил, что позиция Норвегии относительно сохранения санкций против России как агрессора, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах остается неизменной. Кроме того, норвежский высокопоставленный чиновник подтвердил настрой Осло продолжать реализацию проектов, направленных на преодоление последствий российской агрессии", - сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.



Стороны также обговорили важность международного сотрудничества по историческим вопросам для того, противодействовать манипуляциям со стороны РФ.

Напомним, стало известно, когда Турция откроет границу для украинских туристов.

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