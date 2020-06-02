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Пандемия не может стать причиной для снятия санкций против РФ, - МИД

Комментариев: 2
Замглавы МИД Украины обсудил международную ситуацию с коллегой из Норвегии.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил в телефонном режиме с госсекретарем главы МИД Норвегии Аудуном Халворсеном двухстороннее сотрудничество между странами. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины

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Дипломаты обговорили текущее состояние двустороннего сотрудничества, и ситуацию с пандемией коронавирус. Стороны отметили успешное взаимодействие для возвращение своих граждан домой. 

Замглавы МИД Украины подчеркнул необходимость эффективного противодействия попыткам РФ снять международные санкции под прикрытием эпидемии коронавируса.

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"Халворсен отметил, что позиция Норвегии относительно сохранения санкций против России как агрессора, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах остается неизменной. Кроме того, норвежский высокопоставленный чиновник подтвердил настрой Осло продолжать реализацию проектов, направленных на преодоление последствий российской агрессии", - сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Стороны также обговорили важность международного сотрудничества по историческим вопросам для того, противодействовать манипуляциям со стороны РФ.

Напомним, стало известно, когда Турция откроет границу для украинских туристов.

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Комментариев (2)
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KоляТашлинков    02.06.2020, 18:59
Оценка:  -31
KоляТашлинков
MUДовые клоуны,ваш номер даже не 16,а 160000000..........Люди,принимающ ие решения,сами решат это.А вас,MUДаков ничтожных,как и всегда,лишь поставят перед фактом.Впрочем,вас,уродов потешных,всегда ставят.То перед фактом,то перед факом...)))))
WTF2wtf    02.06.2020, 22:05
Оценка:  +29
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес-КудлатыйКыць (и т.д.),
тебе только нахyй скакать,
шизоидное быдло-говномет оккупантов и убийц из раши ...
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