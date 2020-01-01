Под Днепром пьяный мужчина расстрелял подростка из ружья

Появились первые детали инцидента.

Во вторник, 2 июня, в поселке Елизаветовка Днепропетровской области 47-летний местный житель устроил стрельбу из собственного ружья на берегу реки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал 16-летний подросток, который в это время занимался спортом у водоема. Полиция установила, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения и не заметил парня.

Медиками установлено, что потерпевший получил огнестрельные ранения головы, правого предплечья и грудной клетки. Они не были смертельными.

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Горе-охотника доставили в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, правоохранители задержали еще 13 фигурантов массовой перестрелки, которая произошла в Броварах 29 мая. Среди задержанных - криминальный авторитет, известный как “Журавль“ или “Веха“.

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