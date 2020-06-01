Рада уволила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Пристайко

"За" проголосовали 296 нардепов.

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 июня, уволила вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

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За отставку вице-премьера проголосовали 296 народных депутатов.

К слову, сегодня парламент займется назначением новых министров. Вчера, 3 июня, Кабмин внес в Раду проекты постановлений о назначении Ольги Стефанишиной на должность вице-премьером по евроинтеграции вместо Вадима Пристайко.

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Вопрос отставки Пристайко был внесен на обсуждение, в ходе которого звучали предложения о том, что в будущем министры должны появляться в Раде перед вопросами их назначения или увольнения.

Как сообщает "Европейская правда", Рада назначила на место Пристайко Ольгу Стефанишину. За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов, 43 высказались против, 70 воздержались.

Напомним, лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенко в зале Верховной рады читала сообщения о том, как министр МВД Арсена Аваков построил свое государство в государстве со столицей на улице Богомольца. Она также читала о провале переговоров в Германии.

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