Полиция провела обыски у участников криминальной разборки в Броварах

Изъяты ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуниция для личной защиты и "черновые" записи.

В четверг, 4 июня, сотрудники полиции совместно с прокуратурой провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизаторов и членов криминальной разборки в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В результате обысков были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты преступники во время перестрелки, а также “черновые“ записи.

На данный момент продолжаются мероприятия по задержанию всех лиц, принимавших участие в перестрелке в Броварах. Открыты уголовные дела по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 УКУ.

Напомним, ранее арестованы еще 11 подозреваемых участвовавших в перестрелке в Броварах. Суд избрал меры пресечения задержанным, которые “выступили“ на стороне местных перевозчиков в вооруженном инциденте.

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