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Под Радой мужчина пытался сжечь себя из-за отобранного полицией дома

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Появилось видео из места событий.
Фото из места событий
Фото из места событий
Страна

Во ходе акции протеста под Верховной Радой Украины житель Каховки Юрий Ляшенко попытался устроить публичный акт самосожжения из-за того, что полиция лишила его семью дома.

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Об этом сообщает Страна из места событий.

По словам родных Ляшенко, бандиты и полиция отобрали у них трехэтажный дом стоимостью около 30 миллионов гривен. При этом отмечается, что на первом и втором этаже у них был бизнес, а на третьем семья проживала. 

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После того, как семья лишилась жилья, мужчина на протяжении двух с половиной месяца пикетировал МВД. Семья в течение целого года выходила протестовать к Офису президента.

Позже оказалось, что Юрий Ляшенко уже поджигал себя под Радой в 2005 году. Затем было шесть судебных решений в пользу его семьи. Отобранный дом вернули. После этого бандиты заложили дом и семья вновь оказалась на улице. По словам самого мужчины, расследование по этому поводу не ведется.

Напомним, в пятницу, 5 мая, во время акции протеста против полицейского произвола активисты под зданием Верховной Рады забросали файерами и символически подожгли “милицейский бобик“. 

 

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Теги: Рада, митинг, Аваков, дом, полицейские
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