Под Радой мужчина пытался сжечь себя из-за отобранного полицией дома

Появилось видео из места событий.

Во ходе акции протеста под Верховной Радой Украины житель Каховки Юрий Ляшенко попытался устроить публичный акт самосожжения из-за того, что полиция лишила его семью дома.

Читай также: Аваков в Раде отчитался по поводу криминальной разборки в Броварах

Об этом сообщает Страна из места событий.

По словам родных Ляшенко, бандиты и полиция отобрали у них трехэтажный дом стоимостью около 30 миллионов гривен. При этом отмечается, что на первом и втором этаже у них был бизнес, а на третьем семья проживала.

Читай также: "Нет полицейскому государству!": Под Радой требуют отставки Авакова

После того, как семья лишилась жилья, мужчина на протяжении двух с половиной месяца пикетировал МВД. Семья в течение целого года выходила протестовать к Офису президента.

Позже оказалось, что Юрий Ляшенко уже поджигал себя под Радой в 2005 году. Затем было шесть судебных решений в пользу его семьи. Отобранный дом вернули. После этого бандиты заложили дом и семья вновь оказалась на улице. По словам самого мужчины, расследование по этому поводу не ведется.

Напомним, в пятницу, 5 мая, во время акции протеста против полицейского произвола активисты под зданием Верховной Рады забросали файерами и символически подожгли “милицейский бобик“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.