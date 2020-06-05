“Возят под охраной, чтобы ее не убили”: Детали убийства ребенка в Запорожье

Родственники ребенка рассказали ужасные детали инцидента.

Родные погибшей в нелегальном детском саду Запорожья годовалой девочки заявили, что "воспитательница" теперь ходит только с охраной, боясь, чтобы над ней не осуществили самосуд.

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Об этом они рассказали в комментарии OBOZREVATEL.

Кума семьи рассказала, что мама девочки только на час оставила дочь в этой квартире-садике. После этого живой малышку она больше не увидела.

Она побежала за паспортом, чтобы заключить договор с этим "садиком". А через некоторое время позвонила эта "воспитательница" и сказала, что ребенок не дышит. Скорую уже вызывали родители, а в "садике" только вызвали других родителей, чтобы те забрали своих детей. Хотя в двух шагах от дома детская поликлиника, но даже туда не обратились. Когда родители примчались на машине, малышка уже была еле теплой, - рассказала Людмила Николаевна.

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Сама “воспитательница” заявила, что ей привели больного ребенка. Вскрытие показало, что ребенок захлебнулся рвотными массами. Подозреваемая тогда рассказала другую версию. По ее словам, Олесю (погибшую девочку, ред.) что-то укусило. Девочка начал плакать, а она просто положила ее в другой комнате спать и закрыла дверь.

Бабушка малышки Наталья Шандыба рассказала, что примчала в эту квартиру сразу после того, как узнала о трагедии.

Там комната и кухня объединены в одно пространство. Стоит диван, плазма и кухонная мебель. И все! Ни кроваток, ни столиков для детей. На стеллаже некоторые книги. Просто делали вид, что это для детей, - говорит женщина.

Также Наталья созналась, что на эмоциях после пережитого шока она была готова сама "разорвать" виновницу гибели ее маленькой внучки.

Они ее теперь возят под охраной, чтобы мы ее не убили. Где же справедливость?! Привязала к лицу ребенка подушку и просто задушила, - убеждена женщина.

Напомним, в Запорожье годовалая девочка умерла в детском центре. Полиция расследует обстоятельства и причины смерти.

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