Половина украинцев не верит в победу над Россией – опрос

Социологи выяснили мнение украинцев о возможном исходе российско-украинского конфликта.

Половина украинцев считают, что в перспективе российско-украинский конфликт закончится победой Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Читай также: Опрос: украинцев не устраивают существующие налоги

Так, 50,5% респондентов согласились с утверждением, что в будущем победу одержит Украина. Но только 10,3% населения согласны с мнением, что в будущем победа достанется России.

Кроме того, 37,2% населения считает, что Украина достигнет победы, поскольку Россия слабое отсталое государство, а с Украиной весь цивилизованный мир. Им в противовес 31,2% говорит, что Украина никогда не победит, поскольку политически и экономически гораздо слабее России.

Читай также: Зарплаты, война и коррупция: украинцы назвали главные проблемы страны

С утверждением, что для достижения мира на Донбассе нельзя идти на уступки Москве и сепаратистам, согласились 35,1% опрошенных. В то же время 48,8% украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с Россией и представителями “ЛДНР“.

Напомним, социологи показали свежий рейтинг партий. Президентская партия остается лидером, но на потенциальных выборах уже не получит монобольшинство в Раде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.