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Половина украинцев не верит в победу над Россией – опрос

Комментариев: 4
Социологи выяснили мнение украинцев о возможном исходе российско-украинского конфликта.
Украинцы рассказали, чем закончится конфликт
Украинцы рассказали, чем закончится конфликт
Фотоархив Минобороны

Половина украинцев считают, что в перспективе российско-украинский конфликт закончится победой Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Так, 50,5% респондентов согласились с утверждением, что в будущем победу одержит Украина. Но только 10,3% населения согласны с мнением, что в будущем победа достанется России.

Кроме того, 37,2% населения считает, что Украина достигнет победы, поскольку Россия слабое отсталое государство, а с Украиной весь цивилизованный мир. Им в противовес 31,2% говорит, что Украина никогда не победит, поскольку политически и экономически гораздо слабее России.

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С утверждением, что для достижения мира на Донбассе нельзя идти на уступки Москве и сепаратистам, согласились 35,1% опрошенных. В то же время 48,8% украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с Россией и представителями “ЛДНР“.

kiis.com.ua

Напомним, социологи показали свежий рейтинг партий. Президентская партия остается лидером, но на потенциальных выборах уже не получит монобольшинство в Раде.

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Теги: конфликт на Донбассе, аннексия Крыма, Россия, опрос, социологи, КМИС
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Комментариев (4)
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ШтормЗайцев    05.06.2020, 15:52
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
Прогнившая насквозь московия на грани развала. Победа над кремлевскими фашистами - вопрос времени.
Pулевой    05.06.2020, 15:41
Оценка:  -20
Pулевой
Опрос 100% проводили среди персонала предприятий компании паRashen.
alexin777    05.06.2020, 15:32
Оценка:  +2
alexin777
бойня на нашей территории
Россия материально поддерживает ЛДНР
прямго конфликта с Россией нет

какие могут быть победы или поражения ???
ШтормЗайцев    05.06.2020, 15:50
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
У вас на вашем вонючем тамбове бойня ? А кто кого бъет ? Неужели Кадырову дань вовремя не заплатили ? УЖОС
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