В Крыму рассказали, как будут спасать Симферополь от дефицита воды

Проблему с водоснабжением Симферополя попытаются решить с помощью строительства новых водоводов.

В аннексированном Крыму глава так называемого "правительства" Юрий Гоцанюк признал, что Симферополь испытывает дефицит воды. При этом пока не планируется вводить графики отключения водоснабжения. Об этом сообщают Крым.Реалии в субботу, 6 июня.

Гоцанюк совершил выездную проверку хода строительства водовода от Ивановского водозабора до водоочистных сооружений Межгорского гидроузла.

"Сегодня нет никаких оснований говорить о возможном введении ограничений подачи воды в Симферополе. Действительно, крымская столица испытывает определенный дефицит, поскольку вода в столицу поступает из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются на сегодняшний день в основном за счет осадков. Их количество в последнее время небольшое, но указанные работы позволят круглосуточно и бесперебойно подавать воду жителям Симферополя", – заверил Гоцанюк.

Он рассказал, что проблему с водоснабжением попытаются решить строительством новых водоводов.

"Строительство Ивановского водозабора даст примерно 20 тысяч куб. метров в сутки, а подача воды из Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел Севастопольским водоводом обеспечит еще примерно 25 тысяч куб. метров воды в сутки. Тем самым мы дополнительно обеспечим Симферополь питьевой качественной водой в самое ближайшее время", – сказал Гоцанюк.

Напомним, сейчас в водохранилищах Крыма воды в 2,3 раза меньше, чем в прошлом году. В местном гидрометцентре заявили, что в мае наполнение водохранилищ полуострова было незначительным.

Также последствия нехватки воды в Крыму показали в сети. От недостатка водоснабжения высыхает Симферопольское водохранилище.

Как известно, до аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

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