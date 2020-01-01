Итоги 6 июня: "Дело картин" и жестокие полицейские

Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

МВД начало операцию по зачистке в Павлограде. Напомним, недавно в этом городе СБУ раскрыли полицейский, которые пытали людей и торговали наркотиками. Всех полицейские отдела вывели за штат, проводится служебная проверка.

В Киеве суд избрал меру пресечения для семерых участников банды - говорится в сообщени

Порошенко судится с Венедиктовой

Причиной стало якобы бездействие Венедиктовой, которая, по словам юристов, никак не отреагировала на арест картин в музее Гончара. По мнению защиты Порошенко, во время следственных действий ГБР были допущены правонарушения.

В Житомирской области ужесточен карантин

Власти Житомирской области усилили противоэпидемические меры в связи с ростом количества случаев заражения COVID-19 с начала июня. В частности, до стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается деятельность учреждений питания, культуры, предоставляющих услуги размещения. Также запрещается проведение религиозных мероприятий и богослужений. Кроме того, лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.

В Киеве антирекорд по COVID-19

За минувшие сутки в Киеве было госпитализировано 25 пациентов с коронавирусом, что является одним из самых больших показателей с начала пандемии. Также, за минувшие сутки заболевание лабораторно подтвердили еще у 83 людей. 11 из них – медики.При этом больше всего больных обнаружили в Соломенском районе.

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