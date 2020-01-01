Главный санврач рассказал о новом смягчении карантина

Виктор Ляшко заявил, что с 10 июня начнут работать санатории.

В Украине с 10 июня начнется новый этап смягчения карантина. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

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"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 кв. метров", - заявил Ляшко.

С 10 июня разрешат работу санаториев, а решение об открытии детских лагерей будет приниматься отдельно. Это связано не с коронавирусом, а тем, что в летний период есть риск вспышки кишечных инфекций.

"Во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций, есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией. Это дополнительная госпитализация детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей. Мы этот риск оцениваем и будем отслеживать динамику", - пояснил санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что Степанов упрекнул украинцев в легкомысленности.