В сети появилось видео дорожного конфликта с охранником Ляшко

Охранник экс-нардепа достал пистолет, когда увидел, что его снимают. Сам он заявил, что оппонент угрожал ему ножом.

В сети опубликовали видео дорожного конфликта в Киеве при участии охранника лидера Радикальной партии Олега Ляшко. О происшествии сообщила в Facebook Alise Kool.

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"Сегодня 7.06.20 мы с моим мужем двигались на авто по ул.Заболотного, на отрезке парк Феофания – Арт Молл. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто", - написала она.

На опубликованном видео один из мужчин достал пистолет, заметив что его снимают.

Похожего мужчину видели рядом с Ляшко. Его опознали как Евгения Стипанюка.

Сам Стипанюк позже заявил, что второй водитель угрожал ему ножом.

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"Поэтому действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Сейчас везде есть камеры и уверен, что они зафиксировали то, что мне накануне угрожали ножом. Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал - уверен, это тоже зафиксировали. Олег Ляшко никакого отношения к этому не имеет и не присутствовал во время этого инцидента", - написал Стипанюк.

Ранее сообщалось, что на автозаправке под Житомиром избили нардепа от Слуги народа Юрия Заславского.