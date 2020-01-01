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На западе Украины резко ухудшится погода

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Синоптики прогнозируют шквальный ветер, грозу и град.
На западе страны резко ухудшится погода
На западе страны резко ухудшится погода
pixabay.com

В западных областях Украины 9 июня синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Там ожидается шквальный ветер, гроза и град. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

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“Предупреждение об ухудшении погодных условий в западных областях Украины. К концу дня 9 июня и в течение суток 10 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, местами значительные дожди“, - сказано в сообщении.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/MNS.GOV.UA

Отметим, что за последние несколько дней в Украине существенно потеплело, а дожди прекратились. Хотя почти на протяжении всех весенних месяцев в областях были грозы, ночные заморозки и дожди.

Напомним, ранее под Львом прошел крупный град. В соцсетях делятся фото природной аномалии. 

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Теги: Погода, Украина, Запад, Дожди, Град, Гроза
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