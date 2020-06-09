Боевики ударили по позициям ВСУ с тяжелого вооружения, - Минобороны

Потерь, к счастью, нет.

С начала текущих суток незаконное военные формирования на Донбассе четыре раза обстреливали позиции украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

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Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

Отмечается, что боевики применяли тяжелое вооружение вблизи Орехового, Новолуганского, Марьинки и Шумы.

Так, после 04:50 утра, опять же от оккупированного Золотого-5 противник в течение часа выпустил по нашим защитникам Орехового 55 мин калибра 120 мм. Этот минометный обстрел российско-оккупационные войска сопровождали плотным огнем из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения оккупанты нарушали режим тишины в районах Новолуганского, Марьинки и Шум, - отметил Гуцуляк.

По словам представителя Минобороны, украинская сторона вела ответный огонь, применяя легкое пехотное вооружение.

Огонь подразделения Объединенных сил ведут убедившись в отсутствии в секторе гражданского населения, - уточнил Гуцуляк.

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Потерь среди ВСУ с начала суток нет. Потери противника уточняются.

Напомним, известно, как будут работать КПВВ на Донбассе с 10 июня. В штабе ООС рассказали о новых правилах.

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