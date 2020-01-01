“ЛНР” отказалась открывать КПВВ со своей стороны

Боевики отказались пропускать людей.

Так называемая "Луганская народная республика" отказалась открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны. Соответственно, КПВВ не возобновит работу с 10 июня.

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Об этом заявила "представитель ЛНР" Ольга Кобцева, передают сепаратистские СМИ.

По словам пособницы боевиков, Украина в одностороннем порядке возобновляет работу КПВВ.

Я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск в Станице Луганской завтра работать не будет… Это (заявление Украины, - ред.) было одностороннее заявление, - отметила она.

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Также Кобцева призвала жителей оккупированной части Луганской области не прибывать завтра на пункт пропуска, поскольку его работа возобновится только после достигнутых соглашений о мерах контроля с украинской стороной. Однако продолжится пропуск людей по гуманитарным причинам.

Напомним, известно, как будут работать КПВВ на Донбассе с 10 июня. В штабе ООС рассказали о новых правилах.

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