В Херсоне загорелся многоквартирный дом: детали
В Херсоне произошел мощный пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Пламя распространилось на крышу, площадь пожара составила около 500 кв.м.
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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, эпицентром пожара стала одна из квартир на последнем этаже. Впоследствии огонь распространился на крышу дома.
9 июня в 15:42 в г. Херсон по ул. Порт-Элеватор, 13 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с последующим распространением на крышу здания площадью около 500 кв. м, - говорится в сообщении.
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Благодаря слаженной работе спасателей, пожар удалось локализовать спустя 50 минут, в 16:35. Огонь тушили 35 спасателей состава и 10 единиц техники. Жертв и пострадавших, согласно последним данным, нет.
Напомним, под Днепром произошел взрыв в многоэтажке. Появились первые детали о владельцев квартиры, где произошел взрыв.
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