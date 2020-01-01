В Херсоне загорелся многоквартирный дом: детали

На данный момент пожар локализирован.

В Херсоне произошел мощный пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Пламя распространилось на крышу, площадь пожара составила около 500 кв.м.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, эпицентром пожара стала одна из квартир на последнем этаже. Впоследствии огонь распространился на крышу дома.

9 июня в 15:42 в г. Херсон по ул. Порт-Элеватор, 13 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с последующим распространением на крышу здания площадью около 500 кв. м, - говорится в сообщении.

Пожар локализовали facebook.com/MNS.GOV.UA

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Благодаря слаженной работе спасателей, пожар удалось локализовать спустя 50 минут, в 16:35. Огонь тушили 35 спасателей состава и 10 единиц техники. Жертв и пострадавших, согласно последним данным, нет.

Напомним, под Днепром произошел взрыв в многоэтажке. Появились первые детали о владельцев квартиры, где произошел взрыв.

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