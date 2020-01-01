Хамили и провоцировали: Реакция оккупантов на переселенцев в ТКГ

На появление переселенцев в переговорной группе по Донбассу оккупанты отреагировали нервно.

Сегодня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, впервые с участием переселенцев, вынужденно покинувших оккупированные территории. О том, как прошло заседание в новом формате, рассказал бывший житель Донецка, журналист Денис Казанский, который был приглашен на переговоры в числе других переселенцев.

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По его словам, на проходивших в режиме видеоконференции переговорах политической подгруппы по Донбассу представитель России не выражал протеста против участия переселенцев. В то же время представители боевиков пытались провоцировать украинскую сторону.

Представители группировок “ЛДНР“, которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно, - отметил Казанский.

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Донеччанин также рассказал, что российская сторона подключилась к переговорам почти на час позже назначенного времени.

Как говорят, у россиян такое бывает регулярно, - отметил журналист.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в переговорах по Донбассу впервые будут участвовать переселенцы. Их роль будет состоять в консультировании украинской делегации.

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