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В Украине 28 381 случай коронавируса: обновленные данные МОЗ

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За сутки заразилось 525 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 10 июня в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 525 новых случаев. Всего проведено 445 940 тестирований методом ПЦР.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 1192 случая;
  • Волынская область - 1214 случаев;
  • Днепропетровская область - 973 случая;
  • Донецкая область - 246 случаев;
  • Житомирская область - 973 случая;
  • Закарпатская область - 1448 случаев;
  • Запорожская область - 502 случая;
  • Ивано-Франковская область - 1622 случая;
  • Кировоградская область - 562 случая;
  • г. Киев - 3580 случаев;
  • Киевская область - 1865 случаев;
  • Львовская область - 2289 случаев;
  • Луганская область - 54 случая;
  • Николаевская область - 309 случаев;
  • Одесская область - 1028 случаев;
  • Полтавская область - 276 случаев;
  • Ровенская область - 2122 случая;
  • Сумская область - 198 случаев;
  • Тернопольская область - 1313 случаев;
  • Харьковская область - 1338 случаев;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 520 случаев;
  • Черновицкая область - 3757 случаев;
  • Черкасская область - 501 случай;
  • Черниговская область - 320 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня 2020 в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, в мире зафиксировано уже 7 323 762 случая коронавируса, 3 603 893 человек уже выздоровели, в 413 731 человек умер.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Украина
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