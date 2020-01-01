В Украине 28 381 случай коронавируса: обновленные данные МОЗ

За сутки заразилось 525 человек.

По состоянию на 9:00 10 июня в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 525 новых случаев. Всего проведено 445 940 тестирований методом ПЦР.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 1192 случая;

Волынская область - 1214 случаев;

Днепропетровская область - 973 случая;

Донецкая область - 246 случаев;

Житомирская область - 973 случая;

Закарпатская область - 1448 случаев;

Запорожская область - 502 случая;

Ивано-Франковская область - 1622 случая;

Кировоградская область - 562 случая;

г. Киев - 3580 случаев;

Киевская область - 1865 случаев;

Львовская область - 2289 случаев;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 309 случаев;

Одесская область - 1028 случаев;

Полтавская область - 276 случаев;

Ровенская область - 2122 случая;

Сумская область - 198 случаев;

Тернопольская область - 1313 случаев;

Харьковская область - 1338 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 520 случаев;

Черновицкая область - 3757 случаев;

Черкасская область - 501 случай;

Черниговская область - 320 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня 2020 в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика МОЗ

Напомним, в мире зафиксировано уже 7 323 762 случая коронавируса, 3 603 893 человек уже выздоровели, в 413 731 человек умер.

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