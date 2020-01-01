В Украине 28 381 случай коронавируса: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 9:00 10 июня в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 525 новых случаев. Всего проведено 445 940 тестирований методом ПЦР.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 1192 случая;
- Волынская область - 1214 случаев;
- Днепропетровская область - 973 случая;
- Донецкая область - 246 случаев;
- Житомирская область - 973 случая;
- Закарпатская область - 1448 случаев;
- Запорожская область - 502 случая;
- Ивано-Франковская область - 1622 случая;
- Кировоградская область - 562 случая;
- г. Киев - 3580 случаев;
- Киевская область - 1865 случаев;
- Львовская область - 2289 случаев;
- Луганская область - 54 случая;
- Николаевская область - 309 случаев;
- Одесская область - 1028 случаев;
- Полтавская область - 276 случаев;
- Ровенская область - 2122 случая;
- Сумская область - 198 случаев;
- Тернопольская область - 1313 случаев;
- Харьковская область - 1338 случаев;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 520 случаев;
- Черновицкая область - 3757 случаев;
- Черкасская область - 501 случай;
- Черниговская область - 320 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня 2020 в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в мире зафиксировано уже 7 323 762 случая коронавируса, 3 603 893 человек уже выздоровели, в 413 731 человек умер.
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