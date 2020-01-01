Под Киевом дети сообщили копам об “убийстве”
На спецлинию Нацполиции поступило сообщение о том, что в селе Гора Бориспольского района нашли тело мужчины без признаков жизни с ножевым ранением. После этих слов связь оборвалась.
Читай также: Во Львове в ванной утонул ребенок
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киевской области.
На указанное место оперативно прибыли полицейские. Между тем, копы обнаружили мужчину в новостройке, который искренне удивился их приезду. Обратной связи с заявителем не было, тем не менее, полицейским удалось выявить его местонахождение.
Читай также: В сети появилось видео дорожного конфликта с охранником Ляшко
Оказалось, что в полицию позвонили четверо подростков. Свой поступок они объяснили тем, что решили развлечься.
На родителей хулиганов составили административные протоколы по частям 1 и 3 ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Материалы будут направлены в суд.
Напомним, украинскую журналистку Ольгу Фролову нашли мертвой в Таиланде. Официально о причинах смерти не сообщается.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.