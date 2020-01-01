Стала известна предварительная причина обвала дома в Одессе

Точную причину происшествия определит экспертиза.

Городские власти Одессы считают, что предварительной причиной обвала дома в Одессе стала самовольная реконструкция в одной из квартир. Об этом в видеообращении заявила замглавы департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских.

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Чиновница отметила, что точную причину обвала определит экспертиза.



"В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры", - сказала Мостовских.

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Она также рассказал, что в десяти квартирах дома проживали 38 человек. Обвал случился в правой торцевой части флигеля. Городские власти уже временно отселили 11 из 38 жильцов на детскую базу отдыха "Мрия" на Даче Ковалевского. Остальные находятся у родственников и знакомых.



По данным местного издания "Думская", что специалисты, которые оценивали состояние здания, назвали еще одну возможную причину обвала.



"Это могла быть утечка воды, произошедшая в пустующей квартире, и нарушения, допущенные при ремонте жилых помещений", - сообщили "Думской".





Напомним, сегодня ночью в Одессе рухнул жилой дом.