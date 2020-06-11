Зеленский рассказал о SMS-переписке с Коломойским

Олигарх иногда пишет президенту, когда чем-то недоволен.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что олигарх Игорь Коломойский иногда присылает ему SMS-сообщения. Об этом глава государства рассказал в интервью “Украинской правде“.

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Так, отвечая на вопрос журналистов, общается ли президент с олигархом, Зеленский ответил, что Коломойский может прислать ему SMS-ку, когда не согласен с чем-то.

Иногда бывает. Он мне может написать SMS-ку: “Обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране“, “Надо что-то сделать с тарифами“. Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим, - рассказал Зеленский.

Президент также отметил, что политика и бизнес так или иначе связаны и “друг без друга не могут жить“.

Он человек холерического склада. У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика - это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране, - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о Богдане. Глава государства рассказал, что планировал назначить Андрея Богдана генеральным прокурором, однако вынужден был расстаться.

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