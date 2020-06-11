Зеленский об отставке Авакова: “Я с ним встречусь, мы это проговорим”

Президент прокомментировал последние события вокруг Авакова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично не предлагал министру внутренних дел Украины Арсену Авакову уйти в отставку, но собирался с ним встретиться.

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Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

По словам Зеленского, Аваков сам просил о встрече, поэтому она состоится.

Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим (разговор записывался 3 июня, - ред.), - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что такого “мощного министра”, как Аваков в Украие пока нет.

У меня не было никаких договоренностей ни с кем. Я никому ничего не должен был делать и никого нигде не должен был оставлять. У нас действительно были выборы честные. И действительно тогда полиция сделала все, чтобы и наши, и международные наблюдатели сказали: “Правда, выборы прошли нормально“. Далее было важно посмотреть на состав правительства. Я считал, и все вокруг говорили, что действительно, на сегодня нет министра МВД такого же мощного, как Арсен Аваков, - сказал Зеленский.

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Зеленский указал, что не может дать однозначный ответ, на своем ли месте Аваков, после резонансных событий в Кагарлыке и Броварах, при этом упомянул, что в культуре других странах, если есть такие случаи, то за такие вещи должен нести ответственность сам министр.

Также Зеленский отметил, что у них с Аваковым есть договоренность о доведении до конца дел Шеремета и Гандзюк.

Мы с ним договорились... Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано правильно, неправильно - увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет – его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу, и общество это видит – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе: все знают, что журналиста убили, все понимают, что кто-то за этим был и как это сделано. И даже кто-то сидит, кто-то куда-то исчез. Но ответа, вот такого чистого, откровенного ответа – вот его убили, вот убийца, он сидит, ему дали 30 лет - такого нет. Чистоты ответа нет, - добавил президент.

Напомним, Зеленский рассказал о SMS-переписке с Коломойским. Олигарх иногда пишет президенту, когда чем-то недоволен.

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