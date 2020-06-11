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Украинцы без прописки смогут проголосовать на выборах осенью

Комментариев: 4
ЦИК откорректировала правила голосования.
В октябре в Украине состоятся местные выборы
В октябре в Украине состоятся местные выборы
EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия разрешила не имеющим прописку избирателям голосовать на местных и общегосударственных выборах. Решение вступает в силу с 1 июля. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

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В ведомстве подчеркнули, что новое правило позволит участвовать в выборах еще более, чем одному миллиону избирателей.

"Большое количество граждан Украины (более 1 млн человек) не имели возможности реализовать свое право голоса. Речь идет об избирателях, которые не имеют зарегистрированного места жительства. К этой категории относятся и лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, а значит - они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства. Поэтому ЦИК по собственной инициативе решил урегулировать этот вопрос", - отметил в ЦИК.

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По старым правилам человек не имещий прописки не мог участвовать на любых выборах, а теперь проголосовать можно будет и на президентских, и на парламентских, и на местных - по месту фактического проживания.

Для того чтобы воспользоваться правом голоса, нужно будет написать заявление в органы ведения Государственного реестра избирателей в период между выборами, либо же в течении первых 5 дней избирательного процесса. 

Напомним, украинцам разрешат голосовать онлайн на выборах осенью.

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Комментариев (4)
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OLES555    11.06.2020, 18:24
Оценка:  -22
OLES555
вы как ребята не садитесь, а в музыканты не садитесь. Русский писатель басенник. Точно и для колхоза украины!!!!
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 17:38
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А зачем тогда вообще выборы проводить?
Woodbrother    11.06.2020, 17:44
Оценка:  +1
Woodbrother
Теперь проясняется тема двойного гражданства, за которую так пиарят клоуны. На следующих выборах президента нам будут выбирать буряты и чукчи
Woodbrother    11.06.2020, 17:33
Оценка:  0
Woodbrother
Вот это будет бардак. Опять будут карусели на выборах, как при януковиче, только узаконенные .
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