Украинцы без прописки смогут проголосовать на выборах осенью

ЦИК откорректировала правила голосования.

Центральная избирательная комиссия разрешила не имеющим прописку избирателям голосовать на местных и общегосударственных выборах. Решение вступает в силу с 1 июля. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

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В ведомстве подчеркнули, что новое правило позволит участвовать в выборах еще более, чем одному миллиону избирателей.



"Большое количество граждан Украины (более 1 млн человек) не имели возможности реализовать свое право голоса. Речь идет об избирателях, которые не имеют зарегистрированного места жительства. К этой категории относятся и лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, а значит - они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства. Поэтому ЦИК по собственной инициативе решил урегулировать этот вопрос", - отметил в ЦИК.

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По старым правилам человек не имещий прописки не мог участвовать на любых выборах, а теперь проголосовать можно будет и на президентских, и на парламентских, и на местных - по месту фактического проживания.

Для того чтобы воспользоваться правом голоса, нужно будет написать заявление в органы ведения Государственного реестра избирателей в период между выборами, либо же в течении первых 5 дней избирательного процесса.



Напомним, украинцам разрешат голосовать онлайн на выборах осенью.

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