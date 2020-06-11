Дело Стерненко политически мотивировано – Украинский Хельсинкский союз

Правозащитники возмущены нежеланием правоохранителей расследовать нападения на активиста и их старательность в преследовании самого Стерненко.

Украинский Хельсинкский союз по правам человека предостерегает Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины от политических решений в ходе следствия по так называемому делу Сергея Стерненко и считает уголовное преследование активиста политически мотивированным. Об этом говорится в открытом заявлении УХСПЧ, опубликованном на сайте организации.

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Авторы заявления отмечают, что в трех уголовных производствах, где Стерненко является потерпевшим, речь идет о трех последовательных нападениях на Сергея, в одном из которых следствием не установлены заказчики и до сих пор не привлечены к уголовной ответственности исполнители. Также один из подозреваемых в третьем нападении – Александр Исайкул – скрывается от следствия, но не объявлен ни в национальный, ни в международный розыск. Продвижений в производствах по нападению на Стерненко за последнее время нет.

Зато следователи сосредоточились на объявлении подозрения Сергею, который, не получив государственной охраны после первых двух нападений, вынужден был защищать свою жизнь и здоровье и во время третьего нападения нанес ранения одному из нападавших Ивану Кузнецову, в результате которых тот скончался. Однако следствие отвергает обстоятельства, предшествовавшие третьему нападению, а также сам факт заказного нападения, объявляя Стерненко подозрение даже не в превышении необходимой обороны, а в умышленном убийстве, - заявляют в УХСПЧ.

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Вызывает тревогу правозащитникюов также информация о политическом давлении на следствие. Так, о давлении в деле Стерненка ранее заявляли бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка и его заместитель Виктор Трепак.

Накануне вручения подозрения Стерненко журналисты “Слидство.Инфо“ сообщили о том, что Андрей Радионов, который возглавлял группу прокуроров по делу, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады рассказал, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова давила на него и требовала подписать подозрение Стерненко, а после отказа Радионов был отстранен от дела.

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УХСПЧ считает такие действия руководителей правоохранительных органов “вопиющим нарушением принципов правосудия“ и призывает Государственное бюро расследований проверить и расследовать озвученную в СМИ информацию относительно политического давления по делу Стерненко.

Такие решения и действия по стороны правоохранительных органов, а тем более их руководителей, неэффективное расследование и политическое давление на следствие влекут за собой нарушение Конвенции о защите прав и основных свобод. Многолетний правозащитный опыт свидетельствует о том, что рано или поздно причастность к таким нарушениям отдельных лиц становится явной, а оценку им дают международные судебные инстанции, - отмечают в УХСПЧ.

Напомним, ранее сегодня СБУ объявила известному одесскому активисту Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве. Еще одно подозрение касается незаконного ношения холодного оружия.

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