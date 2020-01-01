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В Украине 683 новых случая коронавируса: обновленные данные МОЗ

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Всего больных 29 753 человека.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 12 июня в Украине 29 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая. Всего проведено 468 172 тестирование методом ПЦР.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 1317 случаев;
  • Волынская область - 1313 случаев;
  • Днепропетровская область - 983 случая;
  • Донецкая область - 279 случаев;
  • Житомирская область - 1013 случаев;
  • Закарпатская область - 1506 случаев;
  • Запорожская область - 515 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1669 случаев;
  • Кировоградская область - 568 случаев;
  • г. Киев - 3766 случаев;
  • Киевская область - 1931 случай;
  • Львовская область - 2526 случаев;
  • Луганская область - 54 случая;
  • Николаевская область - 316 случаев;
  • Одесская область - 1065 случаев;
  • Полтавская область - 277 случаев;
  • Ровенская область - 2231 случай;
  • Сумская область - 204 случая;
  • Тернопольская область - 1372 случая;
  • Харьковская область - 1426 случаев;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 529 случаев;
  • Черновицкая область - 3831 случай;
  • Черкасская область - 517 случаев;
  • Черниговская область - 366 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня 2020 в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 69 521 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, в мире число случаев коронавируса приближается к 7,6 млн. Более 3,8 млн человек уже выздоровели, но еще столько же случаев до сих пор активны. Количество смертей почти достигло 424 тысяч.

 

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Теги: коронавирус, Минздрав, МОЗ, Украина, вирус
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