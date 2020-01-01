Известно, сколько заплатят медикам, пострадавшим от COVID-19

Степанов назвал конкретные суммы.

Кабинет министров Украины предусмотрел выплаты медицинским работникам, которые заболели коронавирусом. Им заплатят до 630 тысяч гривен. В случае смерти медика от COVID-19 сумма выплат их родственникам составляет до 1 миллиона 576 тысяч гривен.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.

Если мы говорим о конкретных выплатах - если есть профессиональное заболевание медицинского работника от коронавируса, выплаты ему составляют до 630 тысяч гривен, в зависимости от степени потери трудоспособности или, если была установлена инвалидность. Также были предусмотрены средства, которые выплачиваются семьям погибших медицинских работников. Они составляют 1 миллион 576 тысяч гривен, - сообщил Степанов.

Читай также: В МОЗ рассказали, можно ли украинцам праздновать свадьбы в ресторанах

При этом глава Минздрава отметил, что его ведомство не занимается вопрос выплат компенсаций медикам. Это прерогатива Министерства социальной политики.

Правительством было принято решение, относительно выделения дополнительных средств в Фонд социального страхования. Эта сумма средств составляла 2 миллиарда 278 миллионов гривен. В том числе эти средства были предусмотрены на выплаты медицинским работникам, которые заболели коронавирусом, - рассказал министр.

Читай также: В Украине 683 новых случая коронавируса: обновленные данные МОЗ

Напомним, в Украине за время пандемии число инфицированных коронавирусом медиков составило 5 322 человека, заболели также 2 244 ребенка. Всего в Украине за сутки COVID-19 заразились 683 человека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.