Первая леди Елена Зеленская подхватила коронавирус – Офис президента

Супруга главы государства чувствует себя хорошо, но ее пришлось отправить на самоизоляцию.

Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что в настоящее время первая леди чувствует себя хорошо, симптомы болезни у нее отсутствуют. По этой причине Елене Зеленской разрешили проходить лечение амбулаторно (вне больницы), но изолировано от других членов семьи.

Владимир Зеленский, а также дети президентской четы тоже прошли тестирование на коронавирус, но их результаты оказались отрицательными.

Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные, - отметили в пресс-службе ОП.

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Пока не ясно, где и когда именно могла заразиться Елена Зеленская, проводится эпидемиологическое расследование. Всем лицам, с которыми она контактировала, сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендован режим самоизоляции и по возможности – пройти тестирование.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 июня в Украине 29 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая.

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