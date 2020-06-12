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Аваков: "Ни президент, ни министр не вмешиваются в дело Шеремета"

Комментариев: 3
Глава МВД прокомментировал ход расследования убийства Павла Шеремета.
Министр внутренних дел Арсен Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков
МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ни он, ни президент Владимир Зеленский не оказывают влияния на расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом глава МВД сообщил на брифинге в Запорожье, информирует УНИАН.

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“Встреча с президентом никогда не влияет ни на какое дело, в том числе на дело Шеремета. Президент - публичная личность, которая выполняет свои полномочия. В Конституции не написано, что президент Украины должен руководить каким-либо следствием… Более того - и министр этим не занимается“, - сказал министр.

Аваков также сообщил, что следствие открыло часть материалов дела Шеремета для ознакомления адвокатами подозреваемых.

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“На сегодняшний момент по делу Шеремета, в части, в выделенном эпизоде материалы открыты для защиты и переданы в суд. Давайте прекратим любые политические спекуляции, потому что это дело крайне сложное, очень сенситивное, и давайте дадим возможность защите реализовать свои аргументы, а обвинению - реализовать свои аргументы и суд примет решение“, - отметил глава МВД.

Аваков подчеркнул, что правоохранители не будут выносить решение исходя из активности группы поддержки на суде, будь-то дело Стерненко, дело Шеремета, или другие судебные рассмотрения.

Напомним, премьер Шмыгаль похвалил Авакова и заявил, что его отставка пока не планируется.

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Комментариев (4)
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CCS    12.06.2020, 19:09
Оценка:  +1
CCS
Як там казав "класік соврємєнності": "Я нічєго нє боюсь! Я готов взять на сєбя любую отвєтствєнность!" А тепер: спочатку один сказав, "це не моя відповідальність"; тепер і інший співає ці пісню.
Woodbrother    12.06.2020, 18:09
Оценка:  +1
Woodbrother
Ну да, ну да. Хоть бы уже не позорились. Так называемое дело шеремета - 100% заказуха от нынешней власти. есть заказ срочно кого то посадить, но свсем нет доказательств вины.
CCS    12.06.2020, 19:10
Оценка:  +1
CCS
Гірше за все, що вже ніхто і не шукає вбивць.
Woodbrother    12.06.2020, 19:16
Оценка:  0
Woodbrother
Убийцы из ФСБе, это с самого начала было ясно. Это их стиль и метод. Найти их не реально, хрен их на россия выдаст.
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