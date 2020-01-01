В МОЗ рассказали о новых правилах авиаперелетов во время карантина

Страны "красной" и "зеленой" зоны будут определять, исходя из заболеваемости COVID-19.

С 15 июня в Украине запускается авиасообщение. В аэропортах будут введены “красные“ и “зеленые“ зоны в зависимости от страны, из которой прибывают пассажиры. Об этом в ходе брифинга рассказа глава Минздрава Максим Степанов.

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Для пассажиров из стран “красной“ и “зеленой“ зоны будут действовать разные правила.



В “красную“ зону входят те страны, где количество активных случаев коронавирусной болезни превышает 40 на 100 тысяч населения.



“Мы делим страны на “красную“ и “зеленую“ зону. “Красная“ зона - это страны, с эпидемиологической ситуацией хуже, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. Страны с большим показателем - “красная“ зона, с меньшим - “зеленая“, - рассказал министр.

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Степанов уточнил, что все иностранцы должны иметь страховку, покрывающую лечение в случае заболевания коронавирусом. Пассажиров, прибывающих из стран “красной зоны“ обяжут пройти самоизоляцию или обсервацию. Такие меры не будут предприниматься в отношении пассажиров из стран “зеленой зоны“



“Министерство будет публиковать списки стран для удобства“, - добавил глава Минздрава.





Напомним, в Украине 648 новых случаев коронавируса.

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