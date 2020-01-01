В Днепре пьяная женщина бросилась под трамвай: появились детали

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Днепре 62-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросилась под движущийся трамвай 9-го маршрута.

Читай также: Полиция Таиланда озвучила версию гибели украинской журналистки

Об этом пишет "Днепр оперативный", ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, инцидент произошел вчера вечером на улице Молодогвардейской. Во время движения трамвая по 9-му маршруту, пожилая женщина попыталась броситься под трамвай. К счастью, ее попытка не увенчалась успехом, и она ударилась в боковую часть трамвая.

Читай также: Михаил Ефремов пытался покончить с собой - СМИ

В результате инцидента потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб локтя. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали женщину в 6-ю горбольницу. Все обстоятельства и подробности произошедшего инцидента будут устанавливать копы.

Женщину увезли в больницу dnepr.express

Напомним, в Днепре 20-летний студент оставил на мониторе компьютера предсмертную записку и прострелил себе голову. Трагедия произошла в квартире, где парень проживал вместе с родителями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.