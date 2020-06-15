Зеленский просит нардепов быстрее принять закон о поддержке культуры

ВРУ поддержала законопроект № 3377 в первом чтении.

Президент Украины Владимир Зеленский просит народных депутатов быстрее принять во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий. Соответствующее обращение президента к председателю ВР Дмитирию Разумкову опубликовала пресс-служба ОП.

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Речь идет о законопроекте № 3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".



Законопроект был инициирован нардепами, а 13 мая Рада поддержала его в первом чтении. Проект отправили на доработку в профильный парламентский комитет, который должен подготовить документ к рассмотрению во втором чтении.

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Президент отметил, что обеспечение граждан и бизнеса социальными и экономическими гарантиями в условиях карантина требует быстрых и эффективных решений.



"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и в работе которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения относительно упомянутого проекта закона Украины ", - подчеркивается в обращении главы государства.



Напомним, из-за коронавируса у супруги, президент Зеленский перешел на особый режим работы.

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