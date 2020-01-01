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Каждый третий посол Украины за рубежом ожидает замены – МИД

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30 из 89 глав украинских дипломатических миссий за рубежом находятся на той или иной стадии замены.
Дмитрий Кулеба рассказал о ротации украинских дипломатов
Дмитрий Кулеба рассказал о ротации украинских дипломатов
Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Почти три десятка послов и руководителей представительств Украины за границей ожидают ротации. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в понедельник, 15 июня, во время онлайн-брифинга, посвященного первым 100 дням его работы на посту министра.

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“У нас в целом есть 82 должности послов и 7 руководителей представительств при международных организациях. Сейчас у нас в работе, то есть на отзыв и на назначение – почти 30. То есть это означает, что кого-то мы отзываем, кого-то мы заслали на назначение“, - рассказал глава МИД.

Кулеба отметил, что назначение посла – это всегда очень длительный процесс, который предусматривает много элементов. Поэтому из этого списка люди находятся на разных стадиях назначения.

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Глава украинской дипломатии подчеркнул, что ему также не нравится ситуация с наличием большого количества вакантных должностей послов Украины за границей, поэтому он пытается исправить ее.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность распространением в украинском медиа пространстве антизападной риторики. В то же время он отметил, что никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет.

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Теги: Кулеба, МИД, посол
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