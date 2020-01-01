Грозы и обильные осадки: какой будет погода 16 июня

Синоптики озвучили новый прогноз погоды.

16 июня в Украине будет умеренно тепло, но обещают обильные осадки и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны 16 июня ожидаются грозы и шквалы. При этом воздух прогреется до +28 градусов. Ночью также будет тепло - до +17 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день. На протяжении дня вероятны грозы обильные осадки. На улице +27…+31, а ночью - до +18.

Южным регионам будет умеренно тепло, вероятны дожди и грозы. Температура воздуха от +23…+27 градусов. Ночью на улице будет до +18.

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В северной части страны сегодня также будет умеренно тепло. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +25…+28 градусов, а ночью - до +18 градусов. Вероятны грозы.

В Центральной Украине также ожидаются летние грозы. Между тем, воздух прогреется от +25…+28 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +18 градусов.

В Киеве 16 июня воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию. Вероятны грозы и шквальный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +18 градусов.

Напомним, в Карпатах поднявшаяся река отрезала от мира две группы туристов. Сразу две туристические группы пришлось выручать спасателям и местным жителям.

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