Стала известна дата суда по мере пресечения Порошенко

Порошенко будут избирать меру пресечения в "деле Семочко".

Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко состоится в 15:15 в четверг, 18 июня, в Печерском райсуде Киева. Об этом изданию UNN сообщили в пресс-службе суда.

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10 июня следователи ГБР сообщили пятому президенту Украины Петру Порошенко о подозрении по делу по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.



Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил тогда, что экс-президенту попробовали вручить подозрение. “Допрос не состоялся, потому что такого плана осуществлять допрос не было. На самом деле, был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении. Поскольку это не было по закону, не было согласно процедуре, мы отказались от общения с этим человеком“.

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В свою очередь в ГБР хаявили, что прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора все же сообщили о подозрении Порошенко.



Напомним, ранее ГБР опубликовало видео, на котором Порошенко убегает от следователей.

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