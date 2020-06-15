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Стала известна дата суда по мере пресечения Порошенко

Комментариев: 4
Порошенко будут избирать меру пресечения в "деле Семочко".
Экс-президент Петр Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко
"ЕС"

Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко состоится в 15:15 в четверг, 18 июня, в Печерском райсуде Киева. Об этом изданию UNN сообщили в пресс-службе суда. 

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10 июня следователи ГБР сообщили пятому президенту Украины Петру Порошенко о подозрении по делу по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил тогда, что экс-президенту попробовали вручить подозрение. “Допрос не состоялся, потому что такого плана осуществлять допрос не было. На самом деле, был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении. Поскольку это не было по закону, не было согласно процедуре, мы отказались от общения с этим человеком“.

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В свою очередь в ГБР хаявили, что прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора  все же сообщили о подозрении Порошенко.

Напомним, ранее ГБР опубликовало видео, на котором Порошенко убегает от следователей.

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Теги: Порошенко, суд, Мера пресечения, заседание, подозрение
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Комментариев (4)
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Woodbrother    15.06.2020, 17:44
Оценка:  0
Woodbrother
Превышение служебных полномочий (сомнительное) - это все, что за год накапали квартальные клоуны А как они пищали со соцены перед выборами- он все украл, он все украл, украл сто миллиардов, нет тысячу миллиардов... А в результате сплошной пшик.
Woodbrother    15.06.2020, 17:46
Оценка:  0
Woodbrother
Особенно смешно это на фоне воровства самих клоунов. Зерно из госрезерва воруют эшелонами, по 2700 вагонов за раз. Маски и защитные костюмы из госрезерва клоуны украли все под чистую. И это во время эпидемии. разворовывание китайской гуманитарки, зеленого тарифа, фонда короновируса....
Woodbrother    15.06.2020, 17:47
Оценка:  0
Woodbrother
Дичяйшие случаи. Такого даже при проФФесоре не было. Но ЗЕ прокуратуру, ЗЕ ГБР, ЗЕ суды все это абсолютно не интересует.
КульныйПэрэць    15.06.2020, 17:42
Оценка:  -23
КульныйПэрэць
К чему вся эта клоунада,если вы всё-равно этого пидopa-алкоголика не посадите!
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