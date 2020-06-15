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Суд над Стерненко: Полицейских, ногами избивших активиста, отстранили

Комментариев: 6
В Сети опубликовали кадры, на которых видно, как полицейские избивают ногами лежащего на земле человека.
Задержание активиста Александра Кирьякова
Задержание активиста Александра Кирьякова
radiosvoboda.org

Полиция Киева отстранила полицейских, которые били ногами участника акции в поддержку подозреваемого в убийстве Сергея Стерненка. Об этом рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии “Украинской правде“.

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“Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы“, - сообщил Крищенко.

По словам руководителя столичной полиции, все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

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Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

В ГБР также пообещали разобраться в произошедшем.

Напомним, ранее стало известно, что после потасовки между полицией и активистами под зданием Шевченковского суда в Киеве полиция решила провести служебное расследование действий полицейских.

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Теги: полицейские, ГБР, Киев, Стерненко, Крищенко
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Комментариев (6)
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БЕЗУМЕЦ+    15.06.2020, 19:11
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Что значит отстранили? Где уголовка на этого ублюдка. Или ублюдки на ублюдков дела не заводят?
iybuba    15.06.2020, 19:07
Оценка:  +1
iybuba
ЗАВТРА авакавский РЕЖИМ ПРЕВРАТИТСЯ В путинкий КОНС-ЛАГЕРЬ .МОЛЧИТЕ СТОНННИТЕ
ФайныйДрузяка    15.06.2020, 19:04
Оценка:  -23
ФайныйДрузяка
Лучше бы они этого псевдопатриота пристрелили.
БЕЗУМЕЦ+    15.06.2020, 19:13
Оценка:  +2
БЕЗУМЕЦ+
Лучше бы твой папа предохранялся
ВосставшийИзБана    15.06.2020, 18:35
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Реформа удалась!
Woodbrother    15.06.2020, 18:17
Оценка:  0
Woodbrother
Быстро у нас опять поганый беркут завелся. Вот уроды....
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