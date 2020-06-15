Суд над Стерненко: Полицейских, ногами избивших активиста, отстранили
Полиция Киева отстранила полицейских, которые били ногами участника акции в поддержку подозреваемого в убийстве Сергея Стерненка. Об этом рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии “Украинской правде“.
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“Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы“, - сообщил Крищенко.
По словам руководителя столичной полиции, все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.
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Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.
В ГБР также пообещали разобраться в произошедшем.
Ось така ситуація pic.twitter.com/GlUvciJ9lF— Радіо Свобода (@radiosvoboda) June 15, 2020
Напомним, ранее стало известно, что после потасовки между полицией и активистами под зданием Шевченковского суда в Киеве полиция решила провести служебное расследование действий полицейских.
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