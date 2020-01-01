"УЗ" возобновила движение еще четырех поездов: Список маршрутов

"Укзализныця" также увеличивает частоту курсирования трех поездов.

С 19 июня возобновляется сообщение еще четырех поездов дальнего следования. На трех маршрутах увеличат периодичность движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укзализныци"

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Поезда маршрутов Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев - Херсон будут курсировать через день. Билеты уже доступны в продаже.

№17 / 18 Харьков - Ужгород (из Харькова 19 июня, из Ужгорода 20 июня);

№4 / 3 Запорожье - Ужгород (из Запорожья осуществит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода - 21 июня);

№15 / 16 Харьков - Ивано-Франковск (отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня);

№768 / 767 Киев - Херсон (отправится из Киева 19 июня, из Херсона - 20 июня).



Поезда по маршруту №106 / 105 Одесса - Киев будут курсировать ежедневно с 18 июня ,по маршруту №102 / 101 Киев - Херсон - с 20 июня, и №12 / 11 Киев - Новоалексеевка - с 1 июля.



Напомним, президент Зеленский потребовал закупить "антикоронавирусные" поезда.

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