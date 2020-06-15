Зеленский потребовал закупить антикоронавирусные поезда

Президент обсудил с министрами дальнейшую борьбу с коронавирусной эпидемией.

В Офисе президента состоялось селекторное совещание, в ходе которого обсуждался вопрос страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует президентская пресс-служба.

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“Наши медики – герои. Это несомненно. Государство должно благодарить их не просто на словах. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать помощь. Кабмин должен сделать это как можно быстрее“, - сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения вследствие инфицирования коронавирусной болезнью такой работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему.

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В свою очередь участвующие в совещании чиновники сообщили, что документы, необходимые для осуществления страховых выплат, уже подготовлены.

Медики не должны бояться ходить на работу, они должны чувствовать не только нашу моральную поддержку, но и знать, что государство заботится о них и способно позаботиться об их близких и детях, - подчеркнул Глава государства.

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Также президент отметил, что успешный исход борьбы с коронавирусной эпидемией зависит не только от медиков, но и от каждого украинца. В этой связи, по мнению Зеленского, надо придерживаться указанных карантинных норм даже после смягчения.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в постановление, регламентирующее соблюдение карантинных ограничений, будут внесены изменения. Они в частности должны внести ясность в вопрос, при каких обстоятельствах тот или иной регион может самостоятельно ужесточить карантинные ограничения.

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Отдельно президент обратился к министру инфраструктуры Владиславу Криклию, которому поручил обеспечить закупку электропоездов с хорошей системой кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования пассажиров.

Напомним, за последние сутки в Украине было зафиксировано 656 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии вирус обнаружен у 31 810 человек. Из них 14 253 украинца вылечились, а 901 погиб.

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