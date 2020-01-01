Дело Гандзюк: СБУ задержала Мангера, его везут в суд

Печерский суд изберет меру пресечения главе Херсонского облсовета.

Утром 16 июня сотрудники Службы Безопасности Украины задержали председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на чиновницу Екатерину Гандзюк. Мангера доставят в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

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Мангера доставляют на судебное заседание в Киев из Херсона, где он был госпитализирован в кардиологической больнице. Суд рассмотрит ходатайство стороны обвинения, которая требует избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



В Офисе Генпрокурора отметили, что приняли решение ходатайствовать об изменении меры пресечения Мангеру из-за "попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей".

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"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", - сообщили в ведомстве.



В ОГП напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, подозреваемый считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана и установлена приговором суда.



Напомним, ранее стало известно, что Мангера разрешили задержать для привода в суд.

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