Отменять ВНО-2020 нет оснований, - УЦОКО

Минобразования не будет отменять ВНО.

Центр оценивания качества образования не собирается отменять внешнее независимое оценивание потому, что все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.

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Об этом сегодня в эфире программы Сніданок з 1+1 заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее слова, на данный момент в Украине отменять внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.

Кампания по защите ВНО развернулась на этой неделе, и она показывает, что определенные риски есть. Сейчас есть два варианта развития событий: проведение ВНО с 25 июня, а также если будет обостряться ситуация, то 17 августа, - отметила Вакуленко.

По словам Вакуленко, запланированное ВНО будет проходить очно в классическом формате.

Только политическое заявление, что может быть отмена ВНО потому, что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, - подчеркнула Вакуленко.

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Напомним, правительство серьезно рассматривает вариант полной отмены внешнего независимого оценивания в 2020 году, если будут значительно превышены эпидемические показатели.

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