В Ивано-Франсковской области снова ужесточили карантин

Местные власти решили отменить смягчение.

В Ивано-Франковской области, где за прошедшие сутки выявлено 43 новых случая COVID-19, снова ужесточили карантинные ограничения.

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Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Ивано-Франковского горсовета в Facebook.

Известно, что на внеочередном заседании региональной комиссии постановили приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, а также спортивных залов и фитнес-центров.

Приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие, - сказано в сообщении.

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При этом местные власти разрешили проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв. метров.

Напомним, аэропорт "Киев" внезапно отменил все международные рейсы. Уже на второй день открытия международных перелетов один из главных аэропортов закрыл воздушные ворота в страну.

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