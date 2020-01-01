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В кабинете Баканова и авто его супруги нашли прослушку, - Дубинский

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Нардеп рассказал резонансные детали прослушки главы СБУ.
Иван Баканов
Иван Баканов
ОП

В кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили три специальных прослушивающих устройства. 

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Об этом на своем Телеграм-канале сообщил нардеп-“слуга” Александр Дубинский.

Кроме того, прослушку нашли в личном автомобиле жены Ивана Баканова.

У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены 3 прослушивающих устройства. Также ещё одно устройство обнаружено в автомобиле его жены. Предлагаю Ивану Геннадьевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину, - написал Дубинский.

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Напомним, после “прослушки Гончарука” к Разумкову не пускают с телефонами. Охрана спикера перешла на усиленный контроль.

 

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Теги: Баканов, прослушка, СБУ
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