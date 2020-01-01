“Европейская солидарность” собирает подписи за отставку Кабмина

Нардеп Гончаренко рассказал детали.

Фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" начала сбор подписей в Верховной Раде за отставку Кабинета Министров Дениса Шмыгаля. Также депутаты “ЕС” не будут поддерживать новую программу деятельности правительства.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Наша фракция уже собирает подписи за отставку правительства Шмыгаля. Голосовать за его программу мы не будем 100%, - подчеркнул он.

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Кроме того Гончаренко заявил, что "Европейской солидарности" не нравится правительство Шмыгаля. Позицию фракции он аргументировал тем, что "более чем за 100 дней его работы у нас экономическая катастрофа".

И только через 100 дней он дает нам какую-то программу, которую по крайней мере можно читать. У нас карантин, экономическое падение, а правительство ничего не делает, - сказал Гончаренко.

Нардеп также отметил, что при правительстве Шмыгаля процветает коррупция в госпредприятиях.

КП "Киевтеплоэнерго" продает электроэнергию за 1 гривну 33 коп., далее несколько фирм-"прокладок", и в конце "Укрзализныця". Получается, что электроэнергия, которая выходит от государства за 1,33, возвращается государству за 1,59 грн, - добавил он.

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Напомним, Шмыгаль пообещал “слугам” написать заявление об отставке. Премьер-министр пообещал, что уйдет в отставку.

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